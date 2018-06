Halle Berryová se rozvádí

Kakaová kráska už koncem loňského roku veřejně přiznala, že má manželské problémy. "Snažila jsem se dát vše do pořádku," prohlásila filmová partnerka agenta 007 a držitelka Oscara za hlavní roli ve filmu Ples příšer.

Krach manželství s o tři roky mladším zpěvákem se dal čekat. "Eric se ze své závislosti na sexu asi nikdy nevyléčí," tvrdili už dávno lidé pohybující se kolem slavného páru o Benétovi, který prý nedokáže odolat zástupům pohledných fanynek.

Bulvární listy spekulovaly o problémech vztahu Halle a Erica téměř od samého počátku jejich manželství, které uzavřeli v lednu 2001.

Berryová se v roce 1996 rozvedla s hráčem baseballového týmu Cleveland Indians Davidem Justicem. S Benétem se seznámila o tři roky později na oslavě premiéry televizního filmu z produkce HBO s názvem Černá Carmen Dorothy Dandridge.

Eric Benét má dceru z předchozího vztahu s dívkou, která 15 měsíců po narození dítěte zahynula při autonehodě. Jeho první album s názvem True To Myself vyšlo v roce 1996. K jeho hitům patří například Spend My Life With You či Love Don't Love Me.