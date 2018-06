Halle Berryová přitahuje darebáky

Nejnovějším milencem sedmatřicetileté hvězdy Plesu příšer je zřejmě frontman skupiny Limp Bizkit Fred Durst.

"Je fakt, že mi do života v poslední době dost možná někdo vstoupil. Něco se mezi námi odehrálo. Teď už je to ale všechno pryč, a já bych to nerad rozebíral. Jsme každý na druhém konci USA, takže není co řešit. Navíc z toho mám pocit, že to byla jen taková krátká zastávka na dlouhé cestě. Jednoduše něco, co jednou vyzkoušíte, a podruhé už to nepotřebujete. Rozhodně se s nikým nechci nadlouho vázat," uvedl Durst, ale odmítl prozradit, kdo jeho milostný život zkřížil.

Halle ovšem jakýkoliv vztah s Fredem popírá a prostřednictvím své tiskové mluvčí vzkázala, že je šťastně vdaná a nehodlá na tom nic měnit.

"Mohu k tomu dodat jen to, že herečka bohudík prožívá stále radostné manželství s hudebníkem Ericem Benétem," uvedla mluvčí hollywoodské herečky. S vysvětlením přispěchal i Fredův mluvčí: "Fred a Halle jsou pouze známí. Ani nevím, jestli je mezi nimi přátelství."

Ať už se mají věci jakkoliv, faktem je, že se Halle a Fred nedávno líbali minimálně ve videoklipu skupiny Limp Bizkit k singlu Behind Blue Eyes.

"Nic víc se mezi námi nestalo. Všechno zaznamenaly kamery a mimo ně jsme si fakt nic nedovolili. Každopádně ale naše vášnivé polibky vypadají velice přesvědčivě, a myslím, že na ty chvíle ani jeden z nás jen tak nezapomene," konstatoval výmluvně Fred.