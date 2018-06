Halle Berryová nedoslýchá na jedno ucho

Halle Berryová Halle Berryová září svou dokonalou kůží a hlavně ví, co si obléci na jakoukoliv příležitost. Halle Berryová Stříbrného medvěda dostala Halle Berryová. Sdružení filmových a televizních herců (SAG) udělilo v Los Angeles cenu Halle Berryové. Držitelka Oscara Halle Berryová.

Na dávný incident herečka vzpomíná nerada. Nechtěla ani uvést, zda jí zranění tehdy způsobil její bývalý manžel David Justice, se kterým žila bezmála čtyři roky, nebo ještě někdo před ním. "Omlouvám se, ale patřím spíše mezi ty šťastlivce, kteří si v paměti uchovávají hlavně krásné věci a na všechny špatnosti se snaží co nejrychleji a jednou provždy zapomenout. Nehodlám se proto začít opět šťourat v něčem tolik nepříjemném. Zvlášť, když se to navíc stalo před více než deseti lety," prohlásila oscarová hvězda.Jak Halle říká, v jejím životě jsou podobné výpadky, jaký se jí přihodil na charitativním večeru, naprosto ojedinělé. "Žiju normálním životem a myslím, že i v tomhle případě jsem se spíše nad něčím zamyslela, než že by šlo o přeslechnutí kvůli mé částečné nedoslýchavosti," sdělila čokoládová kráska s úsměvem ve tváři novinářům. Nezapomněla dodat, že za jejím zasněním se mohl být právě některý z přítomných urostlých žurnalistů