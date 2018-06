Halle Berryová má cukrovkou

9:17 , aktualizováno 9:17

Americká herečka Halle Berryová, držitelka Oscara za roli ve filmu Monster's Ball (Ples příšer), trpí cukrovkou. "Už léta mám diabetes," citoval 33letou herečku ženský časopis Bella. V roce 1989 při natáčení v New Yorku se Berryová najednou sesypala a upadla do kómatu. V nemocnici se pak dozvěděla, že má cukrovku. "Pomyslela jsem si, že to bude moje smrt," popisuje své pocity.