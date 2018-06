Halle Berryová je podle všeho těhotná

Problémy s početím má Halle především kvůli cukrovce, s níž žije řadu let. Nevyléčitelná nemoc zmenšuje její šanci na oplození, ale s dvaatřicetiletým přítelem Gabrielem Aubrym se to přesto podařilo.

"Halle je teď tak šťastná. Dítě chtěla skutečně dlouho. Ale zároveň se dost bojí, protože si je velmi dobře vědoma komplikací, které může její cukrovka způsobit v průběhu těhotenství. Dělá všechno možné, by se ujistila, že se dítě narodí zdravé," prozradil zdroj blízký herečce magazínu National Enquirer.

"Můj příští velký projekt je mít děti. Plánuji teď, že do konce roku otěhotním. Jsem už ve věku, je to přirozené," prohlásila Halle letos v dubnu. Později k tomu dodala: "Pokud by se to nepodařilo přirozeně, pak bych s Gabrielem dítě adoptovala."

Berryová byla dvakrát vdaná. David Justice i Eric Benét ji však podváděli. S druhým manželem se rozvedla před dvěma lety. Třetí sňatek prý uzavřít nehodlá.