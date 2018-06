Halle Berryová je největší smolařka

Halle Berryová Halle Berryová září svou dokonalou kůží a hlavně ví, co si obléci na jakoukoliv příležitost. Halle Berryová Stříbrného medvěda dostala Halle Berryová. Sdružení filmových a televizních herců (SAG) udělilo v Los Angeles cenu Halle Berryové. Držitelka Oscara Halle Berryová. Herečka Halle Berryová pózuje na slavnostní premiéře snímku Die Another Day (Dnes neumírej). (Londýn, 18. listopadu 2002). Novodobý představitel Bonda Pierce Brosnan a jeho filmová partnerka Halle Berryová. Herečka Halle Berryová si zahrála Jinx ve filmu Die Another Day. Halle Berryová s Ericem Benétem

Berryová ví, jak bolí zlomená ruka či vážně poraněné oko.Když točila zatím poslední bondovku s kolegou Piercem Brosnanem, uvízl jí při jedné akční scéně úlomek z dýmovnice v levém oku.Představitelka okouzlující Jinx v bondovce Dnes neumírej byla urychleně převezena do nemocnice, kde jí lékaři nebezpečný předmět z oka vyndali.Svědkem podstatně kurióznějšího zranění své filmové partnerky ale byl irský herec o něco později. Při milostné scéně s Brosnanem se Halle začala dusit. Vzhledem k tomu, že na vině byl kousek ovoce, nemusel si to James Bond brát osobně."Dusila se a mávala rukama," vzpomíná na neobvyklou příhodu Brosnan. Dodal, že ji musel bušit do zad, pak ji podle osvědčené metody tiskl své ruce přes její - a nakonec se Halle podařilo zrádné ovoce z útrob vypudit.Letos v květnu zase museli filmaři pozdržet natáčení filmu Gothika, než se Halle Berryová dala do kupy - při jedné scéně v tomto snímku si zlomila pravou ruku.Na hlubokou sečnou ránu na čele, která si před třemi lety vyžádala 22 stehů, asi Berryová taky nezapomněla. Zranění utrpěla při dopravní nehodě, kdy se její vůz srazil s jiným.Z havárie z roku 1998 by zase mohla mít zranění na duši. Tehdy ji řidič druhého vozu žaloval s tím, že na vině nehody byla herečka, která narazila do jeho auta. Tentokrát se jí však naštěstí zranění vyhnulo.Žebříček osobností se sklonem k nehodám uveřejnil časopis In Touch. Dalšími slavnými smolaři, kteří ale kvalit Berryové v tomto punktu hned tak nedosáhnou, jsou Matthew Perry, Michael Jackson, Kelly Osbournová, Madonna, Harrison Ford, Jennifer Love Hewittová, Jason Priestley, Keanu Reeves a Jennifer Anistonová.