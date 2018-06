Halle Berry vyráží na lov otců

11:58 , aktualizováno 11:58

Oskarové herečce Halle Berry tikají biologické hodiny. Rozhodla se, že do svých čtyřicetin chce počít dítě. Nehledě na to, že otec je zřejmě v nedohlednu. Prozradila to v televizní talk show Oprah Winfrey. A pokud nenajde do léta vhodného kandidáta na manžela, dítě si adoptuje.