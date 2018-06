Halle Berry si ve Španělsku zlomila nohu, zkomplikovala tak natáčení

Halle Berry ve svém příbytku zakopla tak nešťastně, že ji museli převézt do nemocnice. Rentgen ukázal, že je noha zlomená a herečka se sádrou opouštěla nemocnici na kolečkovém křesle.

Tvůrci filmu se rozhodli, že natáčení nepřeruší. Film se točil nejprve v Glasgow, teď se štáb přesunul na čas do Španělska. Zdržení by se příliš prodražilo, takže herečka musí natáčet i se zlomenou nohou. Budou ji prý zabírat jen od pasu nahoru a kde to půjde, použijí dvojnici.

Film Cloud Atlas je vlastně souborem šesti různých příběhů na námět knihy Davida Mitchella. Halle Berry hraje novinářku Luisu, která odhalí korupci a vraždu v jaderné elektrárně.

Vedle ní se ve filmu objeví i Tom Hanks, Susan Sarandonová nebo Hugh Grant.