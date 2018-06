Halle Berry se prý zasnoubila s modelem Gabrielem Aubrym

Herečka byla poprvé spatřena s masivním starožitným zásnubním prstenem na ruce, zářící spokojeností a štěstím, na dobročinné akci Revlonu minulý týden. Jak tisku prozradil zdroj blízký rodině, Gabriel se zásnubami čekal až po narození dcery, protože Halle byla porodem a v prvních dnech mateřství vystresovaná kvůli možným zdravotním komplikacím děvčátka.

"Gabriel cítil, že uzrál čas, aby Halle požádal o ruku. Založili spolu rodinu a k dokonalému štěstí jim již chybí jen stvrzení jejich lásky svatbou," prozradil rodinný přítel s tím, že Gabriel své vyvolené věnoval rodinnou starožitnou památku, aby jí dokázal, že se stala právoplatným členem klanu Aubryů. Pár tyto informace ale zatím nepotvrdil.

"Diamantový prsten patřil jeho prababičce a dědí se z generace na generaci. Nyní ho jako důkaz lásky nosí Halle," dodal zdroj s tím, že svatba by se mohla konat do konce tohoto roku.

Diamantový prsten, který nosí Halle Berryová na levé ruce, není zásnubní. Časopisu o celebritách People to řekl zdroj blízký této hollywoodské herečce poté, co se v médiích objevily spekulace o zásnubách jednačtyřicetileté Berryové a jejího o deset let mladšího přítele, modela Gabriela Aubryho.