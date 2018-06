Halle Berry je ve 47 letech podruhé maminkou, má syna

Chlapeček se narodil v nemocnici v Los Angeles. Herečka už má pětiletou dceru Nahlu s kanadským modelem Gabrielem Aubreym.

"Olivier byl celou dobu s Halle. Nahla navštívila svého bratříčka ráno," cituje magazín People zaměstnance nemocnice.

Herečku prý druhé těhotenství zaskočilo.

"Bylo to největší překvapení mého života, abych vám pravdu řekla. Myslela jsem, že je to už za mnou a že se mi to v životě už nepodaří. Takže je to opravdu velké překvapení a také to nejúžasnější," řekla Berry v dubnu pro CNN.

Herečce se nedávno podařilo prosadit zpřísnění zákona proti bulváru. Víc se posílí ochrana dětí slavných rodičů před paparazzi (více zde).