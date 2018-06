Halle Berry: Myslela jsem, že už dítě mít nebudu

"Abych vám řekla pravdu, bylo to to největší překvapení v mém životě," řekla v rozhovoru pro CNN herečka.

"Myslela jsem, že je to už za mnou a že se mi to v životě už nepodaří. Takže je to opravdu velké překvapení a také to nejúžasnější,“ dodala.

Před deseti lety měla potíže otěhotnět. Tehdy si dítě velmi přála a snažila se o něj. S modelem Gabrielem Aubrym se jí nakonec podařilo otěhotnět a má s ním pětiletou dceru Nahlu.

Halle Berry s Olivierem Martinezem a dcerou Nahlou

Ta si s francouzským otčímem dobře rozumí, její pravý otec to ale těžce nese. Loni se dokonce poprali, když přišel Aubry předat dceru matce. Teď jsou jejich vztahy urovnány, model však stále nechce nechat herečku, aby se i s dcerou odstěhovala do Francie.

Zatím není jasné, kde budou Halle Berry a Olivier Martinez své dítě vychovávat, a ani se neví, zda to bude chlapec nebo holčička. "Vím jen, že je zdravé," řekla herečka.