Halle Berry musí platit bývalému příteli 400 tisíc měsíčně

Gabriel Aubry vyhrál podle serveru TMZ v pondělí spor o výživné pro dceru Nahlu a herečka Halle Berry mu tak bude muset platit ohromnou sumu každý měsíc.

Aubry za to chce vybudovat dům, který by byl vhodný pro jeho dceru a brát dceru na návštěvy své rodiny do Kanady.

Spor o opatrovnictví malé Nahly ale hned tak neskončí. Halle Berry totiž plánuje stěhování do Evropy. Chce žít ve Francii se svým snoubencem Olivierem Martinezem. Dělá to i ve prospěch své dcery, která tam bude díky tamním zákonům chráněna před paparazzi.

Gabriel Aubry si čas s dcerou Nahlou užívá. Nahla má ale dobrý vztah i se snoubencem své matky Olivierem Martinezem.

"Zákony na ochranu dětí chrání i právo na jejich soukromí. Jediné, co chci pro svou rodinu je normální život. Když nepracuji, je to pro mě velmi důležité," řekla herečka.

Otec Nahly se ale s jejím stěhováním jen tak nesmíří a válka o dítě bude pokračovat.

Pětačtyřicetiletá Halle Berry se s šestatřicetiletým Aubrym rozešla v roce 2010. Letos v lednu se herečka zasnoubila s expřítelem Kylie Minogue Martinezem, kterého potkala při natáčení Dark Tide v Paříži.