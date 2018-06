Halle Berry musí expříteli platit výživné 300 tisíc měsíčně

Losangeleský soud také rozhodl, že herečka musí modelovi zpětně doplatit skoro 2,5 milionu korun dlužných alimentů a skoro 6 milionů za právníky. Výživné bude Berry platit až do dceřiných 19. narozenin, nebo dokud neukončí střední školu. Zaplatí také její výdaje na studia. O poplatky na zdravotní péči se postarají rodiče společně.

Berry a Aubry se rozešli po pěti letech společného života v roce 2010. Herečka si loni v létě vzala kolegu Oliviera Martineze (48), s nímž se Aubry v roce 2012 po hádce popral (více zde).

Herečka má kromě dcery ještě půlročního syna Macea, jehož otcem je právě francouzský herec Martinez. Plánovala, že se s rodinou přestěhuje do Francie, kde chtěla ochránit dceru před bulvárními novináři. Soud jí to ale zakázal. Podle jeho verdiktu herečka na to neměla právo a ublížila by tím dobrému vývoji dcery a poškodila její vztah s otcem (podrobnosti zde).