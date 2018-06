Halle Berry: Žila jsem v příbytku pro bezdomovce a byla jsem bez peněz

Halle jako náctiletá myslela, že přijde na jeden konkurz a nabídky na role se jí jen pohrnou. Ve skutečnosti prý ale nikoho nezaujala a skončila na chodníku. Stalo se tak v době, kdy žila v New Yorku.

„Bylo to pro mě velmi těžké. Nebyly to příjemné časy. Tehdy jsem volala své matce a prosila jsem ji, aby mi poslala nějaké peníze. Potřebovala jsem jen málo do začátku, abych se nějak vyhrabala z té bezmoci. Ona mě ale odmítla a řekla mi, že mi žádné peníze dávat nebude,“ svěřila se.

„Rok jsme spolu pak nemluvily. Pak jsem ale byla vděčná za to, co udělala, díky tomu jsem se totiž snažila ještě víc, abych si našla práci,“ sdělila herečka v rozhovoru pro magazín People.



Podle Halle nejsou začátky u filmu jednoduché ani dnes. Je to o štěstí a kontaktech. Obdivuje dnešní začínající herecké hvězdy, které se nevzdají a bojují o role.

„Je to tak, že když chcete být ve filmovém průmyslu, musíte opravdu makat,“ pokračovala.

„Můj pobyt v příbytku pro bezdomovce mi hodně dal. Došlo mi, že bych měla na chvíli přestat být hrdá a vzít práci, která se naskytne. Dělala jsem tak chvíli za barem, abych si něco vydělala a mohla si pronajmout vlastní byt,“ doplnila.



Poprvé se pak Halle na televizních obrazovkách objevila v různých reklamách a nějaký čas se živila i jako modelka. Později si zahrála ve snímcích jako Táta lump, Bláznivé holky na lovu, Dnes neumírej, Gothika, Catwoman nebo Atlas mraků.

Halle Berry na videu z června tohoto roku: