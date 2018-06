Halle Berry a další slavné matky žádají zákon proti bulvárním fotografům

Jak před zákonodárci řekla Halle Berry, kvůli neustálé přítomnosti pokřikujících fotografů, kteří se snaží ulovit ten nejlepší snímek, se její dcera Nahla začala bát chodit do školy. "Jako rodiče, jako matky nemáme k dispozici žádné zákonné prostředky, jak děti ochránit. Tento zákon nám vrátí naše práva," prohlásila slavná držitelka Oscara.

Nová legislativa by měla změnit definici obtěžování tak, aby do ní spadalo i fotografování či natáčení dítěte bez povolení jeho právního zástupce. V případě porušení zákona by fotografy čekaly přísné pokuty.

Neustálý boj s neodbytnými fotografy, kteří ji prý "agresivním způsobem" doprovázejí pokaždé, když vede děti do školy nebo k doktorovi, popsala také manželka Bena Afflecka Jennifer Garnerová.

Jennifer Garnerová s dětmi

Sama si je vědoma toho, že si vybrala dráhu herečky, k čemuž popularita patří, nicméně její děti si nic takového nezvolily. "Nechci, aby mé děti traumatizovaly zástupy řvoucích, zákony porušujících fotografů, kteří se usídlí všude, kde se pohybujeme," dodala herečka.