Halle Berry chce snížit výživné, většinu peněz prý utrácí otec dcery

Podle portálu TMZ.com Berry tvrdí, že Aubry používá peníze určené pro dceru na fitness, vlastní oblečení, nákup elektroniky, investuje do auta a zdravotního pojištění.

„Má pocit, že zneužívá systém a využívá ji. Halle musí tvrdě pracovat, aby vydělala peníze, a není pro ni snadné skloubit dvě děti a pracovní rozvrh. Je pochopitelné, že si myslí, že by Gabriel měl být schopen vydělat dost peněz na podporu Nahly,“ řekl magazínu People známý hereččina manžela Oliviera Martineze.

Aubry se brání, že po napadnutí Olivierem Martinezem v roce 2012 si nemůže v modelingu najít práci (více o bitce zde).

Berry a Aubry se rozešli po pěti letech společného života v roce 2010. Herečka si loni v létě vzala kolegu Oliviera Martineze (48), s nímž má ročního syna Macea. Berry plánovala, že se s rodinou přestěhuje do Francie, kde chtěla ochránit dceru před bulvárními novináři. Soud jí to ale zakázal. Podle jeho verdiktu herečka na to neměla právo a ublížila by tím dobrému vývoji dcery a poškodila její vztah s biologickým otcem.