Poznali byste ji? V roli jednookého Asiata se představí Halle Berry

Film Atlas mraků byl náročný pro herce, ale především pro maskéry. To, co dokázali udělat z herečky Halle Berry, bere dech. Slavnou krásku by v drobném muži nikdo nehledal. Kromě toho ztvárnila dalších pět postav.

"Byla to většinou zábava. Musela jsem hrát třeba bílou židovskou ženu v roce 1930. Byli jsme součástí procesu v maskérně. Vytvořili tam tyto nádherné obrazy každé naší postavy. Není nic lepšího, než vybrat si ze všech těch jedinečných postav a charakterů. Zřejmě už nikdy v životě nebudu Asiatem. Takže to byla legrace," řekla Berry serveru moviefanatic.com.

Její kolega Tom Hanks, který má ve filmu také šest rolí, ale tento názor nesdílí. "Abych řekl pravdu, všechny ty postavy byly svinský. Bylo to celé náročné," řekl.

Tom Hanks ve filmu Atlas mraků

Maskování bylo pro herce skutečně obtížné. Hodiny a hodiny museli nehnutě sedět. Navíc natáčet takový film bylo jako natáčet šest různých filmů najednou. I když ani jeden z herců to tak nevnímal.

Natáčení se protáhlo i kvůli zranění herečky, která si ve Španělsku zlomila nohu. Nebylo to ovšem při žádné bojové scéně, ale v jejím příbytku (více čtěte zde).

Do českých kin přijde filmová adaptace románu Davida Mitchella, který byl nominován na prestižní Bookerovu cenu, 22. listopadu. Kromě Hankse a Berry se v něm objeví takové hvězdy jako Hugh Grant nebo Susan Sarandonová. Velkofilm natočili tvůrci legendární trilogie Matrix Andy a Lana Wachowští s režisérem Tomem Tykwerem.