Halině Pawlowské šlape na paty její imitátor, podívejte se

"Byla jsem někde u plotny, Martin si mě všiml, vytáhl mě z té stoky a vzal mě na Housku," říká umělec, kterého oslovil organizátor tradiční hudební akce Martin France, jenž tradiční hradní koncert naplánoval na 7. srpna.

"Snažím se v travesti odlišovat, nejvíc mě baví moderace, snažíte se lidi pobavit, nějak zaujmout," vysvětluje muž, který si pseudonym Naděžda Krupská vypůjčil od ruské revolucionářky a manželky prvního sovětského komunistického vůdce Vladimira Iljiče Lenina.

Halina Pawlowská a její imitátor "Naděžda Krupská"

Veškeré texty, s nimiž se prezentuje, jsou původní. Inspirace prý přichází, když se dobře vcítí do své role, tedy známé moderátorky. "Jsou to vlastní verše, baví mě to, ale v momentě, kdy to člověk tvoří, se musí vcítit do té role, musí vědět, jak by to ta Halina řekla," vysvětluje.

S imitací Haliny Pawlowské se mimochodem představil i na castingu připravované talentové show Česko Slovensko má talent. Jak se mu povede, uvidí diváci na podzim. "Nějaké informace mám, ale nemůžu o soutěži moc mluvit. Dívejte se v září," uzavírá travestita.