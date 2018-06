Halina zachraňovala sebevraha

Pawlowská zastavila taxi, ve kterém jela se svým kadeřníkem Oskarem. "Dovolila jsem se policistů, jestli k němu můžu. Stála jsem pak proti němu a pozdravila ho."

Muž Pawlowskou poznal. Vy jste ta? Zeptal se prý Pawlowské. "Ano já jsem Halina. Mohli bychom se představit, ale napřed, prosím, slez. Budeš mít i potom dost příležitostí se zabít," přesvědčovala muže.

"Měla jsem pocit, že má radost, že mě vidí. Řekl, že jsem hezčí než v televizi. Chvíli visel jen za jednu ruku, vypadalo to dost dramaticky," řekla iDNES Pawlowská.

Muž na mostě visel asi čtyřicet minut. Aby slezl, ho přesvědčovali také záchranáři, hasiči a psycholog. Muž s nikým nekomunikoval. Mluvit začal až s Pawlowskou. "Nakonec se začal bát, že když sleze, tak ho zavřou do blázince nebo do vazby. Držela jsem ho za ruce a slíbila, že dohlédnu na to, co s ním udělají."

Muž po slovech Haliny Pawlowské opravdu slezl sám za pomocí hasičů z ochranného plotu. Vysvětlil záchranářům, že skočit dolů nechtěl, že se pouze snaží přeručkovat přes most jako pavoučí muž, o kterém se dozvěděl ze zahraničního tisku. Záchranáři zjistili, že je opilý a odvezli ho do nemocnice Na Karlově náměstí. "Případ nebyl uzavřen jako pokus o sebevraždu, jednalo se pouze o opilost," řekl iDNES mluvčí pražské záchranky Marek Uhlíř.

"Jeli jsme taxíkem za nimi, abych měla jistotu, že s ním opravdu v pořádku dojedou tam, kam slíbili. Byl to sympatický mladý muž," uzavřela Pawlowská noční drama, které se jí přihodilo cestou od Darinky Rolincové, kam se jela podívat na zpěvaččina nového psa.