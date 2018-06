Halina ukázala podprsenku a sklidila úspěch

Miss ČR 2007 Kateřina Sokolová přišla ruku v ruce se sympatickým blonďákem. "To je můj chlap!" řekla razantně na adresu svého přítele Tomáše možná proto, aby vyvrátila fámy o jejím vztahu s Bořkem Slezáčkem. Oba se totiž spolu objevili na nedávné party časopisu Playboy a měli se k sobě víc než přátelsky.

Na vernisáži nechyběl ani fotograf Robert Vano, který sérii fotografií modelek slavnostně pokřtil. "Myslím si, že holky by měly fotit holky, protože žena v ženě zachytí víc pocitů, snímek obsahuje více skutečné ženy. Muž si staví ženu do pozice, která se mu líbí, ale je to mužská pozice nebo pro muže atraktivní," dodává Robert Vano.

Pawlowská zaskočila za Peštovou

Na charitativní vernisáži, kterou moderovala Eva Aichmajerová, se vydražila fotografie topmodelky Daniely Peštové za sto pět tisíc korun. Večírek se ale musel bez půvabné Daniely obejít, protože prošvihla letadlo do Prahy.

Aby nebyl smutek hostů tak velký, pasovala se na její zástupkyni svérázná Halina Pawlowská. „No co, postavu na to mám,“ vtipkovala spisovatelka a moderátorka, která zvolila tak hluboký výstřih, až z něj neustále vylézala růžová podprsenka. Ale co se jí musí nechat, zájem o ni byl značný, skoro jako by byl o Peštovou.

Součástí akce byla i módní show, během které se s extravagantními účesy a sexy oblečením představily modelky z agentury Czechoslovak Models. Její ředitelka Milada Karasová má být na co pyšná. „Holky jsou krásný a šanci na úspěch má každá,“ povzbudila své „ovečky“ Karasová, která už vyslala do světa takové hvězdy, jakou je třeba Eva Herzigová.