Halina Pawlowská: Bála jsem se, že budeme mít v rodině komunistu

V sérii dokumentů Tajemství rodu se 13 osobností vydává na putování po stopách svých předků. Svůj rodokmen a životní zkoušky rodinných příslušníků důkladně poznají třeba Karel Šíp, Michal Viewegh, Květa Fialová, Ester Janečková nebo Halina Pawlowská. Série dokumentů vznikla podle formátu BBC Kdo si myslíš, že jsi?, který britská televize vysílá už devátou sezonu.

"Zas mi to nepřipadalo tak strašně těžký dojit krávu. Chodit s kozou na pastvu, to by mi připadalo také hezký. Vlastně nějaký rozměr, který mě vzrušuje, tady je. Protože já nikoho nevidím s iPhonem, že by tady hystericky sledoval, co je novýho na Googlu," pochvalovala si spisovatelka.

"Vždycky jsem si myslela, že jsem trošku netypická. Narodila jsem se v Praze jako vzhledově netypická, vůbec neříkám pozitivně. Najednou tady vůbec nejsem netypická, tady jsem naprosto typická. Když jsem byla u svých příbuzných, tak všichni mají stejné oči. Prostě ten gen tam je," prozradila Pawlowská.

Při bádání se také dozvěděla, že kromě jejího otce psal básně i další člen rodiny. Dokonce kvůli tomu skončil v gulagu. Pro Halinu Pawlowskou ale bylo největší radostí zjištění, že její předci byli hrdí lidé. Podle ní věřili ve vzdělání, hrdost a čest.

"Nebála jsem se žádných informací. Nejstrašnější by ale zřejmě bylo, kdybych se dozvěděla, že někdo byl praktikujícím komunistou, který v souvislosti s ideologií ubližoval svému okolí," míní Pawlowská.

Jedním z impulsů, aby po svých předcích pátrala, bylo, že neznala žádného svého dědečka ani babičku.

"Mí rodiče mi o nich ani moc nevyprávěli. Také jsem doufala, že objevím nějakou fascinující informaci typu, že jsem vlastně z královského rodu a z toho vyplývají nějaké konkrétní majetkové nároky. To si dělám legraci, i když restituce Karlštejna by mě nadchla," dodala spisovatelka v dokumentu Tajemství rodu Haliny Pawlowské, který Česká televize odvysílá ve středu večer ve 21:00.