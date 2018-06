VIDEO: Halina Pawlowská dostala nové auto, nemá ale řidičák

"Dostala jsem auto, abych se naučila jezdit. To je moje motivace. Takže teď nastupuju do autoškoly, lépe řečeno můj instruktor nastoupí do tohoto vozu a teď mě naučí řídit," řekla na kameru iDNES.cz Halina Pawlowská.

Auto, jež v základní výbavě stojí přes 600 tisíc korun, dostala spisovatelka darem. Poslouží jí především na plánované zahraniční cesty. Jako jeden z nejbližších cílů si dává Itálii.

Halina Pawlowská pózuje u svého nového vozu. Za volant usedne, až získá řidičský průkaz.

Dokud si ale nepořídí "papíry", bude muset spoléhat na svého řidiče Karla. Zatím v tom problém nevidí.

"Jsem profesionální spolujezdec, protože strašně ráda jezdím autem, nejradši ze všech dopravních prostředků, a jak střídám řidiče, tak už vlastně všechno vím. Vím to, co oni. Jen celý život mám strach z toho, abych se na silnici vešla," směje se Pawlowská, která v životě měla minimálně čtyři osobní šoféry.

Party až do rána

V Karlových Varech se spisovatelka a moderátorka zdržela jen několik hodin. Překvapivě ale nepřijela kvůli filmům, nýbrž kvůli zábavě.

"Mám brýle jako filmová hvězda, a ty brýle mám proto, že jsem včera do sedmi do rána flámovala. A jen si pamatuju, že v těch sedm ráno jsem Gábině Osvaldové naprosto vážně pravila: ´Gábi, můj otec říkal, že kdo neflámuje, stárne.´ Takže abychom zůstaly věčně mladé, vydržely jsme do těch sedmi," uzavřela Halina Pawlowská.