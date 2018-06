VIDEO: Halině Pawlowské čarování nevyšlo, podpálila byt

"K čarování mám vztah docela kladný, ale jenom díky Marcele. Jednou jsem to zkusila, myslím, že to bylo prvního května, a v momentě, kdy hořely záclony, tak jsem se rozhodla, že pro mě to není. Všechno jsem zapálila od svíčky a papírku. Moc jsem to tehdy potřebovala. Marcela mě ale později uklidnila, že tohle nepotřebuju," zavzpomínala Halina Pawlowská.

Čarodějnictví bylo předmětem křtu nové knihy Marcely Košanové, která v publikaci předkládá zaručené recepty, kterými si každá žena vyčaruje domácí štěstí. Pawlowská se stala náhradní kmotrou a zastoupila tak Lucii Bílou, jež se z akce omluvila kvůli náhlým zdravotním komplikacím, které si dokonce vyžádaly neodkladnou operaci (více o operaci Lucie Bílé).

"Jedna moje přítelkyně říkala: Krmte je, bestie. Řekla bych, že domácí štěstí je nasycenost úžasného partnera, kterého potřebujeme," zní základní rada čarodějky Marcely Košanové, jež recepty skládala výhradně z bylin, které rostou všude kolem nás.

Pro iDNES.cz čarodějka vypíchla pět bylin, které by neměly chybět v žádné kuchyni. Důvodů je několik. "Levandule budí velkou pozornost mužů, ať už si to uvědomují, či ne, je to taková motýlí vůně. Za druhé zázvor, který rozproudí krev i tomu největšímu lenochovi. Dále doporučuji nedrcený kmín, který podporuje partnerskou věrnost, což je hodně podstatné, neboť taky vyvolává pocity štěstí. Jako čtvrtou bych vyzdvihla vanilku, která u muže navozuje pocit bezpečí. A potom doporučuji borůvky, které snižují psychický tlak a vyvolávají pocity jistoty," radí Košanová.

Rady si vzala k srdci i kmotra Pawlowská, která shodou okolností ve stejný den dopsala vlastní knížku, rovněž napěchovanou recepty. "V kuchyni ráda kouzlím, ale je fakt, že je nás u stolu osm, tak je to někdy náročné. Přijdu si jak ve školní jídelně," uzavřela Halina Pawlowská.