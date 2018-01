Od 14 let jsem tlustá, tak jsem držela různé diety, přiznala Pawlowská

„Je to takové legrační, že jsem byla tváří. Měla jsem být spíš tělem kampaně, že jo?“ řekla Pawlowská s tím, že ji společnost oslovila právě v době, když byla hubenější. „To nebylo v rámci kampaně. Já jsem měla takové svoje hubnoucí období a někdy tak ve druhé polovině mě oslovila ta firma. Ale v průběhu, řekla bych desetiletí, to bylo tak plus minus třicet kilo.“

Přestože se jí kila nakonec vrátila, nyní si už z nich nic nedělá. Navíc prý nikdy nechtěla být hubená, aby byla někomu podobná.

„Já jsem nikdy nechtěla být jako nikdo. Ale od svých 14 let jsem tlustá, tak jsem držela různé diety a toto byla jedna etapa. Já jsem držela daleko dramatičtější diety. Třeba v nemocnici jsem 14 dní hladověla. A to bylo příšerné. Pod lékařským dohledem,“ přiznala spisovatelka.

„Je pravda, že po třech dnech začíná mít člověk takový zvláštní pocit, že to jídlo není tak úplně nutné, ale pak už vám planou oči a trošku se vznášíte. Takové divné to bylo. Ale hlavně mi pak bylo hrozně špatně, když jsem začala jíst. To bylo blbé,“ zavzpomínala autorka předlohy a scénáře k novému filmu Filipa Renče Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

Halina Pawlowská prohlásila, že nemá žádný recept pro ženy, které mají problém přijmout samy sebe a být spokojené s tím, jak vypadají. Musí si podle ní prostě jen zvyknout. Velká milovnice jídla na Impulsu prozradila, že u nich doma většinou vaří její tchyně, která s ní bydlí.

„Mojí tchyni teď bylo 90 let. Ale moje sestřenice, které je 70 let, jí jednou řekla, že když žena přestane vařit, že je to definitivní. Že je to konec, jako s tou ženou že je konec. No a moje tchyně si na to vždycky hned vzpomene a hned jde vařit,“ dodala.