VIDEO: Pawlowská má už dvacátou knihu, Basiková ji křtila granulemi

"Je to směs povídek o touze. Touhu mám na jaře, na podzim, ale v zimě ne. To mám spíš katastrofy. A pak je tam povídka o kamarádce, která chce s přibývajícím věkem mládnout. A tu mám moc ráda," řekla na kameru iDNES.cz Halina Pawlowská, která se dvacátou knížkou zařadila po bok spisovatelů vydávajících minimálně jeden titul ročně.

Křest proběhl v centru Prahy, kam dorazily zástupy známých osobností. V roli kmotrů se představili farář Zbigniew Czendlik a Bára Basiková. Tentokrát se ale nepolévalo alkoholem, nýbrž psími granulemi. Křest byl totiž spojen s fotosoutěží, v rámci níž se známé osobnosti musely na křest dostavit i se svými psími miláčky.

Povídky, které Pawlowská sepsala, vyšly nejen v Česku, ale i v Polsku, kde spisovatelka publikuje vlastní literární počiny už pět let.

"V Polsku hrozně konzumují naši literaturu, já jsem si tam získala popularitu díky filmu Díky za každé nové ráno, tudíž mám překladatelku, se kterou vše konzultuji, a jak mluvím ukrajinsky, tak i té polštině docela rozumím. Ledacos mají ty jazyky společného."

K psaní má blízko i zpěvačka Bára Basiková. Jak přiznala, literárně je celkem zdatná a nevylučuje, že v budoucnu sepíše vlastní paměti.



Bára Basiková

"Myslím si, že je na ně ještě brzo. To by mělo přijít v době, kdy člověk profesně končí. Ne že bych teď neměla co říct, přemýšlela jsem o tom už několikrát, protože mi psaní celkem jde, ale ještě je brzy. Když pár let počkáte, určitě něco sepíšu," slibuje Basiková, která si čte vždy před spaním.

"Jak stárnu, tak si uvědomuji, že spousta věcí, která v knihách je, je svatá pravda. A jsem ráda, že jsem u křtu Haliny mohla být. Dvacátá kniha, to je obdivuhodné."