Pawlowská o boji s kily: Je to genetické, i když lékaři nesouhlasí

"Moje matka tvrdí, že jsem do tří let byla jen kojená. Možná jsem strádala a od té doby si to vynahrazuji," směje se Halina Pawlowská, která výraznější váhové skoky už neřeší.

"Hubenější jsem byla třeba před deseti lety, ale v podstatě jsem taková, jaká jsem byla v osmnácti. U mě to není tak, že bych se změnila po dětech nebo stářím, mám k tomu určité genetické dispozice, což lékaři tvrdí, že možné není, ale u mě je. Jsem opravdová žena," doplňuje spisovatelka, která by ve velkém mohla vyprávět i o svých věčných dietách.

"Kontinuálně držím diety, nejoblíbenější je teď ta ranní, tedy ráno nejím nic a večer se na tu dietu vykašlu."

Novou knihu sepsala Pawlowská v době, kdy přišla o manžela, a protože je typ člověka, který splíny zahání prací a jídlem, nezbylo jí, než se o všechno podělit v jedné jediné knize.

"Chtěla bych, aby lidé z knihy načerpali energii, aby radostně žili dál. A protože já - a je to na mě vidět - hledám často radosti v jídle, tak jsou k těm radám, jak načerpat optimismus a jak si poradit s problémy, připojeny i recepty, které zaručeně zvednou náladu," míní.

"A starosti? Ty mám pořád, každý den se probouzím s nějakou starostí, co jsem nestihla, co mi nejde. O radosti jsem se pak podělila v té knize. To jsou flirty, flámy, kamarádky, cestování, jenom takový řeči třeba s vnukem nebo dcerou, mám ráda i rodinné dny, kdy nemusím nic," uzavírá Halina Pawlowská, které pokřtil knihu režisér Jakub Kohák.