Potřebuji čas, říká Halina Pawlowská, které zemřela maminka

„Moje maminka pro mne byla vším. Dožila se opravdu vysokého věku a bylo mi ctí s ní prožít celý můj dosavadní život. Ani takto vysoký věk samozřejmě nemůže můj zármutek zmenšit. Děkuji, že chápete, že teď budu potřebovat nějaký čas, abych se s tím vyrovnala,“ oznámila Pawlowská v prohlášení pro média.

Spisovatelce loni zemřel manžel Zdeněk, s nímž žila 35 let. Po jeho smrti začala psát knížku Pravda o mém muži. O tom, jaký byl, proč s ní nechodil do společnosti, jak probíhala jeho nemoc. Brala to jako terapii, ale také věřila, že jí knížka bude manžela připomínat.

Poznali se na škole, jí bylo jednadvacet, jemu třiadvacet. „Taková dlouhá manželství mají výhodu v tom, že jeden druhého dokonale znáte. Teď si připadám jako ořech, ze kterého zůstala jen půlka,“ řekla Pawlowská loni pro Magazín DNES s tím, že přestože se znovu objevovala ve společnosti a usmívala se, doma po nocích brečela (více zde).