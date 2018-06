Halina: Jsem frekventovaná kmotra

U mikrofonu zpěvák Roman Roy skromně uváděl křest své desky. "Svým kamarádům jsem slíbil, že nebudu moc zpívat, a Felixi Slováčkovi, že nebudu moc hrát," řekl a vysvětlil, že Felix Slováček jej učil hrát na saxofon.

Nakonec v prosklené části vinotéky v Hergetově cihelně zazpíval jen pár písní, ve kterých měl i sólo na saxofon. Poslouchal jej přitom právě Felix Slováček, který zde byl nejen za Royova učitele, ale i jako kmotr jeho desky Samba jí sluší.

"Být kmotrem je odpovědné. Kmotr vždycky odpovídá za pomoc tomu, co se objeví. Já se budu snažit, aby bylo všechno v pořádku," říká Felix Slováček o své roli kmotra. Do ní se přitom nedostává příliš často. "Nedá se říci, že bych byl kmotrem každý den, ale občas mne o to některý z mých známých požádá," dodává Slováček.

Jsem frekventovaná

Na křtu CD se objevila také spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská. Sama má s "kmotrovstvím" bohaté zkušenosti. "Vždycky jsem měla starost, abych to nezkazila, a vůbec i pocit odpovědnosti za samotný průběh toho křtu," vzpomíná Pawlowská na zhruba šest křtů, kterých se jako kmotra účastnila. "Ale myslím, že když někdo křtí dítě, tak je to odpovědnější," dodává s úsměvem.

Sama byla kmotrou většinou lidem ze stejné branže, například knize Ivy Hercíkové či Miroslava Plzáka. Křtila však také CD Hany Zagorové. "Já jsem poměrně frekventovaná kmotra," směje se Halina Pawlowská.

Kmotrem nejrůznějších věcí či akcí, od knih až po výstavu loutek, bývá i herec a moderátor Vladimír Čech. "To, že člověka někdo za kmotra pozve, je příjemné. Existuje totiž většina lidí, které nepozval," vtipkuje Vladimír Čech. "Za kmotra si ale nikdo nepozve někoho, jehož jméno není známé," doplňuje herec.