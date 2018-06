Hakisak a díra do světa

Tak už jsem zase tady. Jmenuju se Lojza Sláma a jestli si vzpomínáte, zažili jsme spolu nejedno dobrodružství, o který jsem se s váma podělil. Šplhali jsme po skalách, převáželi koťata, prolejzali nuselský stoky. Jenomže to všechno je už minulost. Prehistorie. Klasický sporty a zábavy odumřely - teď kraluje hakisak neboli sýpa. Je to úchylný, ale královsky se pobavíš, říkají odborníci. Je to skvělý, říkám já jedním dechem s nejlepším kamarádem Pepíkem Kolenatým - a že jsme s hakisakem jedna ruka. Nebo spíš jedna noha. Z luštěninový náplně preferujeme čočku před fazolema, z obalovejch materiálů dáváme přednost háčkovanýmu pouzdru před kupovaným footbagem. Se sýpou se dá dělat spousta kravinek, přičemž účelem je udržet tu malou potvůrku co nejdýl ve vzduchu. A přirozeně smyslem je i pochlubit se přitom kámošům a přihlížejícím holkám co nejvypečenějšíma trikama. Sýpa už tu jednou byla, ale teď slaví comeback, což se líbí všem kromě naší maminy, která tráví večery a víkendy háčkováním. Nejvíc ji dorazilo, když si sýpu objednal i můj malej brácha Alfréd. "Dobře, vyrobím ti hakisak, ale malej," řekla odevzdaně a pustila se do dvaadvacátý zakázky. Musím přiznat, že při všem tom kouzlení s malou poddajnou věcičkou se mi občas zasteskne po pořádným fotbalovým balonu, jenomže s tím jsem v poslední době neudělal díru do světa. Spíš svět udělal díru do balonu. A o tom je řeč. Dostal jsem k vlastním narozkám od fotříka parádní merunu, tak akorát odlehčenou a šikovnou na nárt i na bodlo. Hned jsem ji šel odzkoušet na náš plácek, jenomže za chvilku jsem byl zpátky s pláčem na krajíčku. "Kde máš pumlíč?" zeptal se tatík podezíravě. "Víš, tati, dal jsem pecku a ..." "No?!!", zahučel otec výhrůžně. "No a míč mi sežral pes." "Jak to, sežral?" "Prokous a rozžvejkal... Běhá za plotem v jedný zahrádce kousek od hřiště...", natahoval jsem. "Já se asi zblázním," odtušil tatínek a dál se o věci nešířil. Na vlastní svátek o měsíc později jsem našel mezi dárky novej míč. Vypadal obstojně. Bylo ovšem nezbytný vyzkoušet jeho kvality. Nebudete mi věřit: třetí zkušební bomba - a mičuda skončila zase tý krvežíznivý bestii u nenechavýho čumáku. Tentokrát jsem se neudržel. Domů jsem přišel s vytím a nebyl k utišení. Tatík na mě chvíli koukal a pak povídá: "Nebreč, pitomo, já to tušil. Koupil jsem tu nejlevnější merunu ve střední Evropě. Snad ještě schrastíme prachy na jednu podobnou..." A tak kopu do hakisaku a tajně doufám, že se jednou večer objeví na stole místo kolínek zánovní fotbalovej míč. Sýpa je sýpa, ale on pořádnej, s citem hranej ťukes taky není k zahození.