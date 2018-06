Kdo ukradl video s hajlující Alžbětou? Královna zvažuje žalobu

Domácí video z roku 1933, které údajně pochází z rodinného archivu královny, obsahuje záběr sedmileté budoucí panovnice, jak během dětského skotačení vzdává poctu Adolfu Hitlerovi. Podle historiků Alžběta zjevně nevěděla, co pozdrav znamená (více zde).

Buckinghamský palác podá trestní oznámení, pokud zjistí, že film byl z královského archivu ukraden, napsal britský list The Daily Telegraph.

Na záběrech je vidět kromě Alžběty její mladší sestra Margaret, královna matka a strýc, pozdější král Eduard VIII., který vládl necelých 11 měsíců v roce 1936. Právě on podle mínění odborníků jako stoupenec nacistického Německa své neteře ke zdvižení ruky nabádal.

Video zřejmě pořídil Alžbětin otec

Eduard se s Hitlerem před druhou světovou válkou setkal a sympatizantem fašismu byl podle historiků až do své smrti počátkem 70. let minulého století. Film podle nedělních zpráv britského tisku pořídil pozdější král z let 1936-52 Jiří VI., Eduardův bratr a otec nynější panovnice.

Archiv královské rodiny je uložen v hradu Windsor a přístup do něj je vystaven přísným regulím, jejichž součástí je i paragraf o utajení, napsal The Daily Telegraph.

Jednou z možností je, že film se dostal na veřejnost omylem při přípravě dokumentárního snímku o královské rodině. Budoucí žaloba může být založena také na podezření z porušení zákonů o duševním vlastnictví.

The Sun zdroj tají

Redakce listu The Sun, nejčtenějších britských novin, odmítá svůj zdroj odhalit. Film prý byl před několika lety zkopírován a jedna z kopií se dostala do rukou redakce. Originál je stále uložen pod zámkem, ujistila redakce veřejnost. Odborníci soudí, že film museli vynést ven pracovníci královského archivu, protože vstup nepovolaných osob je krajně nepravděpodobný.

Oficiální životopisec královny matky William Shawcross je zveřejněním snímku znechucen. „Že to The Sun zveřejnil, je absolutně odpudivé. Historické poznatky to nijak nerozšiřuje. Děti si prostě hrají s rodiči, kdokoliv může na své zahradě skotačit podle libosti. Neznamená to absolutně nic,“ řekl Shawcross listu The Daily Telegraph.

Šéfredaktor bulvárního listu The Sun Stig Abell kritiku za zveřejnění filmu odmítá: „Chápu, že se jim to nelíbí. Domnívám se ale, že úlohou novinářů a médií je informovat o věcech, které se staly,“ konstatoval.