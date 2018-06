Nikdy nebudu pózovat nahá, nesnáším bradavky, říká Baldwinová

„Nahoře bez pózovat nebudu, natož úplně nahá. Nemám ráda bradavky,“ sdělila modelka v rozhovoru pro Yahoo7 Be.

„Nemám problém s focením v plavkách nebo ve spodním prádle. Je to vkusné a decentní. Pózovat nahá je ale zbytečně vulgární a přehnané. Je to příliš sexuální. Je to zkrátka absolutně zbytečné a nevidím v tom žádný smysl,“ myslí si.

Baldwinová by se prý nesvlékla už jen proto, že by to nemohla udělat svým rodičům. Chová k nim úctu a nechce, aby se kvůli ní cítili nějak trapně nebo nepatřičně.

„Na děti by rodiče měli být pyšní. Neměli by se za ně stydět. Není nutné dělat tohle,“ dodala modelka, která je dcerou amerického herce Stephena Baldwina a grafické designerky Kenny Baldwinové.

Největším snem Hailey je být jedním z andílků Victoria’s Secret stejně jako její nejlepší kamarádky Kendall Jennerová a Gigi Hadidová.