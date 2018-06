Krém na obličej si nechávám vyrábět z vlastní krve, říká Baldwinová

„Používám pleťové mléko od jednoho dermatologa, který si vzal pro jeho výrobu krev z mé ruky. Pak to celé odstředil ve stroji, který separuje krevní buňky a následně vytvořil krém určený jen pro mě. Mám pocit, že je to docela zvláštní,“ svěřila se Hailey magazínu Look.



Dvacetiletá modelka je posedlá dokonalou vizáží a jakákoli nedokonalost na jejím těle jí vyvádí z míry. Často tedy tráví volný čas v kosmetickém salonu a nechává si upravovat vlasy.

„Jsem šílená kvůli své pleti. Nejprve vyletím, když si všimnu nějakého pupínku. Říkám si, tohle se mi nemůže stát? Docela o svou pleť pečuji, takže se mi to naštěstí moc často neděje. Mám také léky od dermatologa, které můžu použít, ale člověk při jejich aplikaci musí být trpělivý,“ doplnila Baldwinová, kterou média podezřívala z toho, že si také nechala chirurgicky vylepšit obličej.

To ale modelka stále razantně popírá, ačkoli se některé rysy v jejím obličeji dle názoru plastických chirurgů nemohly změnit jen díky tomu, že vyrostla a zhubla.

„Každý se vyvíjí a dospívá, a tím pádem se mění i jeho konstituce a rysy v obličeji. A přesně to se stalo i mně. Už mě otravuje, že někdo neustále řeší můj vzhled. Obviňují mě z plastiky, ale přitom jsem jen dospěla. Takže naposledy říkám, že jsem na žádné plastice nebyla,“ dodala.



Hailey Baldwinová se živí jako modelka:

