Obviňují mě z plastiky, ale přitom jsem jen dospěla, říká Baldwinová

9:20 , aktualizováno 11:39

Hailey Baldwinová (19) prý v minulosti podstoupila plastiku nosu a kromě toho si měla nechat do rtů vpravit silikonové výplně. To podle modelky není pravda. Za proměnou podle ní stojí pouze úbytek váhy, změna líčení a také to, že se člověk přirozeně během života mění.