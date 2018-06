Hádáte se? Vinni jsou staří Řekové...

Pokud jste se právě nyní doma pohádali a hledáte důvod "proč", vymluvte se na zlatý věk antického Řecka, na onu zázračnou dobu začínající 7. stoletím př. Kr. V tu dobu v místech dnes hojně turisticky frekventovaných vznikala řecká města, spíše řecké městské státy, kdy centrem řecké polis už nebyl palác krále, ale agora, neboli náměstí, kam se vešli všichni muži obce. Ženy musely v mužských sešlostech mlčet (!). Lid obce se sešel a neblouznil již o tom, z vůle kterého boha byla obec založena, ale sešel se proto, aby řídil polis, aby rozhodoval, jak uspořádat její poměry. A tato debata měla smysl, pokud si debatující byli rovni. Zapamatujme si pojem izonomie, což je rovnost při výkonu moci. I v manželství má panovat izonomie, rovnost ve váze hlasu manželů při závažném rozhodování. Jenomže hlíza špatnosti byla vsazena i do hlav mužů řecké obce, protože jakmile odhalili sílu svobodného slova, zjistili, že nejdůležitější je druhého přesvědčovat o své pravdě, to jest druhým manipulovat. A tomuto umění druhým smýkat a pokud možno ho usmýkat říkáme rétorika. A teď to nejdůležitější - rétorika předcházela logiku. Lidé sebou nejdříve manipulovali, a teprve potom se věnovali analýze manipulování. Dodnes je lidský jazyk uzpůsoben především k manipulování druhým nebo druhými, zatímco hledání logické správnosti přichází až poté. I ve svém manželství ovládáte dovednost, jak prosazovat své názory, dokonce aniž byste se pokoušeli je vůbec z hlediska správnosti hodnotit. Máte své zájmy stejně jak občanské řecké polis a hledíte své zájmy prosazovat. Manželé právě tak jako politici hovoří jazykem rétoricky "zkorumpovaným". Nehledám nejlepší řešení, ale snažím se prosadit to své. Ale, čerte div se, rétorika se nám jak dívka prodejná zadrhne pod kůži a vnutí nám přesvědčení, že to, co prosazujeme, je jedině správné. Leckterý politik je přesvědčen, že jeho zájmy jsou vskutku ty jediné správné, a pokud jste se doma opravdu právě teď pohádali, dáte mi za pravdu, že jste to mysleli s manželstvím oba dobře. Podržme se řecké terminologie a divme se tomu, že jsem-li přesvědčen o své pravdě, ztrácím smysl pro přiměřenost a začnu být ovládán nezřízenými vášněmi, zvanými thymos, jež mě oslepí, a nejsem pak schopen pochopit pravdu druhých. Není úžasné, že to všechno věděli Řekové v 7. století před Kristem? I vy doma, máte-li pocit, že máte pravdu, stačí vám tento pocit, abyste propadli nezřízeným vášním a s patřičným hněvem trvali neústupně na svém. Manželský poradce má často chuť vás polít studenou vodou, abyste otevřeli svou mysl a uznali, že i na názoru druhého může něco být. Takže moderněji vzato - uvažujeme v páru tak, že v nás, to jest v našem vědomí, takzvaně emergenčně, a to znamená bez kalkulu, vybublá nějaký názor a my, aniž bychom uvažovali párově, začneme zcela sobecky svůj názor prosazovat. A musí být námi nějak zatřeseno, abychom uznali, že lidská mysl řízená rozumem dokáže investigativně zkoumat oba podané názory a vybrat ten lepší bez ohledu, kdo ho navrhl. Ale musí námi být zatřeseno. Pokud jste se opravdu právě nyní pohádali, řekněte si navzájem, že je to vina starých Řeků, zlotřilých bídníků, kteří zneužili lidského jazyka k zrůdným manipulacím a prosazování zájmů, místo aby ve vzájemné spolupráci hledali ta nejlepší řešení.