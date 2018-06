Hadašovou pronásleduje pološílený ctitel

“Je to hrůza. On je snad maniak orientovaný na modelky. Asi by se měl dát vyšetřit,” říká s úsměvem Lucie, ale pak zvážní. Už několikrát mu totiž vysvětlovala, aby jí dal pokoj.

Pološílenému ctiteli se už snažila domluvit i druhá česká vicemiss Lilian Sarah Fischerová, ale bylo to marné. “On se prostě nedá odbýt. Pořád dokola blábolí, jak se mu líbím, a na veřejnosti se stále snaží být mi co nejblíže a dotýkat se mě,” stěžuje si královna krásy, které už ale došla trpělivost.

Lucie není zdaleka první královnou krásy či modelkou, na kterou to maniak zkouší. Proto také ví, jak postupovat. “Několikrát jsem to nechala být jen tak, ale příště asi bude dost překvapený,” říká důrazně.

Českou miss také rozladilo, když maniak sháněl mezi lidmi její telefonní číslo. “Snad mu ho také nikdo nedá,” doufá kráska. Přibyly by jí tak další starosti v době, kdy má stále více pracovních nabídek a je prakticky v jednom kole. Koncem srpna ji například čeká kadeřnická přehlídka ve francouzském Toulouse, Lucie bude také fotit na exotických Bahamách a za necelé tři týdny zasedne v porotě soutěže Muž roku. Lucii Hadašovou pak hned čeká cesta kolem světa - dar za vítězství v soutěži Česká Miss.