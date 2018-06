Hadašová utekla s penězi, Doleželová se svlékla do prádla

Eva Čerešňáková teď navíc ani sportovat nemůže. Do Karlových Varů přijela rovnou z nemocnice v Motole, kde byla na magnetické rezonanci a zjistili jí prasklý meniskus. Veškerý sport má od lékařů na delší čas zakázaný.

"Musím jít v polovině července na operaci," prozradila posmutněle Eva, která si už plánovala se svým přítelem krásnou dovolenou. Místo toho bude v nemocnici.

Úraz se Evě stal v půlce května při charitativní přehlídce v Ostravě. Týden měla nohu v ortéze a musela chodit o berlích. Poté jí lékař doporučil opatrně chodit, ale Evu koleno stále nepřestávalo bolet. "Čekala jsem doteď na magnetickou rezonanci a teď už je konečně jasné, co je s mým s kolenem," dodala nešťastná modelka, kterou operace čeká již za deset dní.

Hadašová utekla s penězi

České Miss Lucii Hadašové sice sportovat nikdo nezakázal, ale přesto se raději místo golfu věnovala kouzelníkovi Tomovi Gryfovi, který celé golfové odpoledne nejen moderoval, ale také předvedl pár svých triků. A vyplatilo se jí to.

Kouzelník obecenstvu sliboval, že jim z jejich bankovky malé hodnoty vyčaruje sumu, která se jim bude více hodit. Lucie neodolala, podala Tomovi svou dvousetkorunu a ten z ní před zraky všech diváků vykouzlil rovnou dvoutisícovou bankovku. "No to je super," poděkovala miss kouzelníkovi a rychle spěchala do hotelu Imperial, kde ji prý čekala večerní přehlídka.

Charita a spodní prádlo

Soutěžního cupu se zúčastnil i herec a muzikant Petr Vondráček, kterému ten den míčky létaly, kam zrovna nepotřeboval. Celý den pršelo a tak se hrálo v pláštěnkách a s deštníky v ruce.

Jako každý rok se na Pirelli cupu dražil kalendář, jehož výtěžek putoval na charitativní účely. Než se však kalendář začal dražit, zpestřila golfový podvečer promenáda mažoretek a módní přehlídka, na které se modelka a vášnivá golfistka Jana Doleželová objevila ve spodním prádle .