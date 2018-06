Hadašová si na Miss Universe nevěří: Je to hlavně o politice

Lucie v úterý navštívila pražský kadeřnický salon Hair City, kde přítomným fotografům předvedla společenský účes a róbu určenou právě na finále Miss Universe.

“Šaty jsou ve zlaté barvě z hedvábného saténu ručně pošité kamínky – polodrahokamy jako jsou ametyst a krystaly. Zlatá je navíc barva, která Lucii rozzáří,“ říká autorka šatů, návrhářka Camilla Solomon.

Pro Lucii vybrala na Miss Universe dvanáct různých šatů pro různé příležitosti. “Cílem bylo vytvořit bohyni, která když vejde, tak všechny ochromí a je jako hollywoodská královna,“ dodává. Parafrázi národního kostýmu pro českou královnu krásy pak vytvořila výtvarnice a designérka Helena Kroftová Leisztner.

Do Mexika, dějiště Miss Universe 2007, si Lucie mimo jiné poveze i kadeřnické a kosmetické vybavení a také dar určený do aukce - soupravu dvou sklenic od firmy Moser.

Lucie si velké šance nedává

Po loňském vítězství české zástupkyně Taťány Kuchařové na nejprestižnější světové soutěži krásy Miss World si Hadašová příliš velké šance na úspěch nedává. "Abych byla upřímná, myslím, že je to hodně o politice. Budu se snažit, aby Mexičané věděli, kde leží Česká republika a že patříme do Evropy. Dosáhnout toho by mi stačilo," prozradila pro ČTK Hadašová.

Na cestu do Mexika se ani nijak zvlášť nepřipravuje. "Opakuju si anglická slovíčka a

psychicky se připravuju spíš na let. Mám takový divný pocit v žaludku. Letím daleko a letím poprvé sama," dodala dvacetiletá kráska, která se zúčastní mexického finále 28. května. Na místě jí bude fandit otec, který za ní do středoamerické země dorazí pár dnů před vyvrcholením soutěže.