Hadašová se svlékla do prádla, Průšová moderovala

„Takhle vypadá skutečná krása,“ řekla bývalá miss nad vystavovanými fotografiemi Jakuba Ludvíka v pražském klubu Euforia. Sama se snažila na večírku zazářit, zvolila sexy červené šaty, ale přesto se mezi hosty spekulovalo, co se s Kateřinou v poslední době děje. Vyhublá postava a příliš opálená pleť na mladistvém vzhledu rozhodně nepřidá. Je to ještě krása?

V klubu bylo už tak pěkné horko. A co teprve když přišla na řadu módní přehlídka luxusního spodního prádla salonu Le Chaton. Jen spoře oděná se tak mezi hosty promenádovala Lucie Hadašová nebo Mirka Košťanová. „Je to moje práce. A co, doma někdy chodím taky jen ve spodním prádle,“ řekla Hadašová, která s trémou problémy nemá.

Na večírku se objevil také kouzelník Pavel Kožíšek s manželkou Lucií. Posedávali na venkovní terase a vesele se bavili. „Máme teď v Divadle kouzel prázdniny, tak trochu odpočívám,“ přiznal Kožíšek, ale jedním dechem dodal, že to zase tak úplně bezstarostné prázdniny, jako míval na škole, nejsou. „Chceme rekonstruovat divadlo, tak mám o čem přemýšlet,“ dodal kouzelník a divadelní principál.

V tu chvíli se rozpršelo, ale vnitřní prostory klubu už byly k prasknutí. Poručit větru dešti nebo aspoň vykouzlit deštník, přesně to přítomní hosté od Kožíška očekávali. Ten se však jen potutelně pousmál a rozhodl se k odchodu. Kličkování mezi proudy vody mu ale také příliš nešlo…