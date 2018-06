Hadašová: První dny ve škole, a už má konflikt

"Abych se po roce začlenila do kolektivu a do učiva, to jsou pořádné fofry. Už jsem měla první konflikt. Paní profesorka chtěla, abych se chytala na otázku ze živnostenského práva a vzhledem k tomu, že jsem ve škole rok nebyla a učení neviděla, tak jsem se zkrátka nechytala. Omluvila jsem se jí a ona mi řekla, že jsem mimo. Přes víkend to musím dohnat," říká Hadašová.



Vědomosti v kině ani v bublině, do které ji na okamžik schoval kouzelník v rámci doprovodného programu k premiéře filmu, rozhodně nenašla. Alespoň ne ty, které by potřebovala pro studium práv. Náročné je pro ni ještě z toho důvodu, že vyměnila brněnskou Vysokou školu aplikovaného práva za pražskou a zvyká si i na nové spolužáky.



Má problémy s parkováním

"Zatím jsem poznala asi deset lidí, víc nás tam nebylo, ale jsme mladý kolektiv, tak to bude určitě bez problémů. Jenom parkování je složité. Potřebovala bych auto s kloubem, aby se mohlo ohnout do tvaru oblouku, protože parkoviště je tam ve tvaru oblouku," stěžuje si blonďatá kráska.



Na premiéru filmu Monstra oceánů 3D: prehistorické dobrodružství do pražského kina IMAX přišla také Ivana Andrlová s dcerou, která opět s nechutí pózovala fotografům, Štěpánka Duchková s partnerem a jeho dětmi z prvního manželství, Bára Srncová s Petrem Rajchertem a dcerou, Zlata Adamovská se synem nebo Jitka Zelenková s kamarádkou. Ta prý mimochodem v pražském IMAXu ještě nikdy nebyla, jediný 3D film viděla s Amforou na cestách po jižní Africe.