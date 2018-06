Hadašová převzala vůz: Vejdou se mi tam i nohy!

Klíčky od Opelu Corsa předal Lucii Hadašové manažer společnosti AAA auto Bořek Slezáček. Obě vicemiss, Eva Čerešňáková a Lilian Sarah Fisherová, získaly na rok zdarma vozy Škoda Fabia.



Misskám udělala "vozítka" velkou radost. Ale nejvíce si svůj stříbrno metalízový dáreček zamilovala Lucie Hadašová, které se do vozu pohodlně vešly i její dlouhé nohy v sexy černých minišortečkách. Novopečená Česká Miss zkrátka ví, čím udělat fotografům radost.



"Moc jsem se na to těšila. Já totiž řídím auto hrozně ráda. Při řízení se dovedu fantasticky uvolnit," řekla Lucie Hadašová, které nový vůz umožní rychleji se přepravovat z rodné Strážnice do Prahy, kde ji teď čeká mnoho pracovních povinností. V Praze se natrvalo usadit nehodlá a tvrdí, že česká metropole jí bude přechodným bydlištěm.