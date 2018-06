Hadašová na výbavě pro miminko nešetří, pořizuje ji dvojmo

Modelka doufala, že otec jejího dítěte bude hrát sice za Rusko, ale v Česku a zůstanou tak spolu doma. Bohužel to nevyšlo a oba se téhle změně musejí podřídit. "Víme to pár dní a museli jsme změnit všechny plány. Jarda je samozřejmě za takovou příležitost rád, preferoval Rusko, ale na druhou stranu ho mrzí, že to přišlo zrovna v tuhle chvíli," prozrazuje Lucie.

Zatím se řeší, kam to přesně bude, ale až Bednář podepíše smlouvu, bude muset odcestovat z České republiky už v polovině července. Modelka se poté bude jen modlit, aby se mu povedlo přiletět v termínu porodu, který je naplánován na polovinu září a být své partnerce nablízku.

"Věřím, že na to sama nebudu, i když to určitě taky zvládnu. Jarda nás ale bude chtít mít potom co nejdřív u sebe a na mně bude, abych rychle zvládla péči o miminko. Nerada bych, aby mi třeba cestu letadlem proplakalo," uvažuje nastávající maminka.

I proto teď chvátá s obstaráváním výbavičky pro holčičku, která se má alespoň podle ultrazvuku slavnému páru narodit. Nechce pak totiž obíhat obchody sama, zvlášť když se budou zařizovat dvě domácnosti, jedna v Česku, druhá v Rusku.

"Hodně věcí musíme pořídit dvojmo a já proto hledám ty nejvíc vhodné pro cestování. Nedovedu si třeba představit kočárek, který bych na letišti skládala dvě hodiny. Pestrý výběr takových snadno skládacích věcí jsem objevila v brněnské prodejně jedné britské firmy. Postýlku a kočárek jsem u nich zrovna pořídila. A protože je tady firma krátce, jsem možná první, kdo takový kočárek vlastní. Nechtěla bych popravdě řečeno jezdit s kočárkem, který mají všichni, mám ráda originální věci a pokud je to jen trochu možné, dávám jim přednost," uzavírá modelka.