Hadašová: jako malá holčička

Styl Michaely Maláčové jde trošku mimo mě. Připadá mi, že se až moc ráda vrací do éry počátku svého úspěchu - první poloviny 90. let. Se svou vizáží by se určitě nemusela oblékat takto usedle. Věřím, že všechno, co má Michaela na sobě, je kvalitní a značkové, ale nemůžu se zbavit dojmu, že před sebou vidím spíše sekretářku z ministerstva než pořadatelku prestižní soutěže miss. Co se trošku odvázat?

To letošní Česká miss Lucie Hadašová se do neutrálních barev neschovává a image blond panenky na hraní dotáhla k dokonalosti roztomilým růžovým tílkem s veselým potiskem. Pásek i balerínky tuto image jenom podtrhují. Lucie se z Mexika vrátila spokojená a podle mě je to tím, že se konečně mohla do syta najíst. Tak doufejme, že u této aktivity zůstane. Jen se podívejte, jak si ten tác s chlebíčky drží :).

Případ třetí:

Kostkovaný top bez ramínek zvýrazňující pas je velice ženský, tedy pro Evu Aichmajerovou jako ušitý. Moderátorka si vyhrála s detaily a zaměřila se na řasení, kterým je ozdoben jak vršek jejího modelu, tak černá minisukně. Sexy vysoké podpatky a otevřená špička odhalující prstíky jsou hitem léta!

