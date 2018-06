Hadašová čeká s Bednářem holčičku, jméno stále vybírají

"Holčička to bude alespoň podle ultrazvuku, i když stát se může cokoli. Se jménem pro chlapečka bych problém neměla, tam jsme určitý výběr měli, ale o holčičce neustále přemýšlím. Nevylučuju, že by se nemohla jmenovat Lucie po mně, ale líbí se mi i taková jména jako třeba Nela nebo Sofie. Nelinek je ale teď nějak moc. Zatím tedy stále listujeme v knize se jmény a zvažujeme to nejhezčí. Naštěstí je ještě dost času, miminko přijde na svět v polovině září," říká Hadašová.

Modelka se cítí od samotného začátku těhotenství naprosto perfektně a kdyby prý nebylo lékařů a rostoucího bříška, ani by o svém jiném stavu nevěděla. "Vůbec nic mi není, nebylo mi ani jedinkrát špatně. Oblečení nosím také stále stejné, jen jsem si teď koupila o číslo větší džíny," libuje si.

Lucie se nevzdává ani modelingu a přehlídkové molo prý bude jejím druhým domovem tak dlouho, dokud to jen její stav dovolí. "Předvádět budu dál, v tom mi můj stav zatím opravdu nebrání. Teď jsem například přijala práci na 44. Film Party, kde jsem předváděla módu luxusní španělské oděvní značky. Cítila jsem se v ní bezvadně, je volná a pestrobarevná. Ráda bych ale třeba šla i přehlídku prádla, kterou dělá Helena Konarovská někdy na podzim a je určena pro těhotné ženy. Na bříško budoucím maminkám vždy něco nakreslí, třeba vajíčko nebo sluníčko. Viděla jsem to a moc se mi to líbilo. Vzhledem k termínu porodu to ale asi nestihnu. Možná příště," směje se blonďatá kráska.

Rodit bude určitě v Praze a svatbu by ráda měla na Moravě. Určitě k ní ale dojde až po porodu. Lucie si totiž vyhlédla svatební šaty, do kterých by se s těhotenským bříškem nevešla. "Líbily se mi moc jedny, které jsem viděla na akci Svatební šaty roku, nejsou ale určeny pro těhulky. Svatbu chci mít hezkou, chci být také samozřejmě krásná nevěsta. Jsem navíc zastánce takových těch kýčovitých svatebních fotek a ráda si na ně počkám," vysvětluje s úsměvem Hadašová.

Na Film Party přišel i její o deset let starší partner a choval se k ní více než láskyplně. Společně oba shlédli představení tvůrců a herců filmu Muži v říji či křest DVD filmu Kajínek, kterého se zúčastnil vedle producenta Petra Jákla i publicista Josef Klíma. Přehlídkové molo zkrášlila také modelka Kateřina Sokolová a vyzkoušela ho i zpěvačka Olga Lounová.