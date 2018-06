Hadašová bojuje za silikony, vystaví je na České Miss

"Je to přece jen výroční volba královny krásy, tak si to samozřejmě slavnostní róbu zaslouží. S tou svou jsem spokojená," říká Hadašová.

Už méně je spokojená s tím, jak se některé její kolegyně dotýkají jejího silikonového poprsí a začíná se proti jejich řečem ohrazovat. "Dlouho jsem si říkala, že se nad ty pomluvy povznesu, ale už mi došla trpělivost. Musím se proti těm slečnám, které pomluvy roznášejí, obořit. Názor, že silikonové dívky jsou něco nemravného nebo špatného, bohužel roznášejí holky z hodně blízkého okolí, ze stejné profese a dokonce i ze stejné soutěže. Jako by silikony v České republice znamenaly nemravnost! To je přece nesmysl. Navíc vím, že dotyčné slečny si kupují vycpávky a cpou si je do podprsenek. To není nemravné? Ať neodsuzují druhé, když to samy dělají," zlobí se Hadašová.

Na práci a zakázkách se prý pomluvy naštěstí neodrážejí. "Vždy záleží na klientovi, na druhu práce, zatím mne to ale v tomto směru nepoškodilo. Pořád mám ale na talíři, že jsem se od nich chtěla něčím odlišit, což je nesmysl."

Mezi letošními finalistkami České Miss je také jedna silikonová kráska. Lucie Hadašová ji rozhodně neodsuzuje. "V pravidlech soutěže není, že musíme být přírodní, to bylo možná v pravidlech pana Zapletala. Julie Zugarová udělala podle mne chybu, že se k tomu nepřiznala hned na začátku a tajila to," míní Hadašová.

Její silikonové trojky budou moci obdivovat diváci finálové show k volbě královny krásy i v sobotu 28. února v prostorách Letiště Praha. Lucie bude totiž spolu s dalšími finalistkami z minulých ročníků předvádět luxusní prádlo Victoria´s Secret. Rychlou dietu ale kvůli tomu nedrží. "Teď, pár dní před finále, už stejně nic nedoženu," uzavírá.