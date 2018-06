Hadašová a Bednář v roli rodičů dcery: Jarda by ji chtěl kojit, říká miss

Lucie Hadašová, která se v roce 2007 probojovala na světové soutěži krásy Miss Universe mezi patnáct nejlepších, si na životní styl mimo přehlídková mola zvykla rychle. Spokojenost a optimismus, který z ní nyní srší, je toho důkazem.

Usměvavá byla i malá Deniska, která je podle maminky velmi hodným dítkem. "Deniska je úžasná, je hodná, nepláče, v noci klidně spí a jen jednou za noc ji kojím. Je pořád usměvavá a její úsměv dělá radost i nám. Jarda je vzorný otec, a pokud zrovna nehraje nebo netrénuje, rád ji vozí v kočárku, hraje se s ní a nejraději má koupání. Narození Denisky ho těší natolik, že kdyby Jarda mohl, chtěl by ji i kojit," dodala s úsměvem půvabná maminka, která má dva měsíce po porodu zpátky svoji dokonalou postavu.

"Před porodem jsem měla patnáct kilogramů navíc oproti své původní váze, ale nyní jsou to jen čtyři kila a nebude problém je postupně shodit. Zatím kojím a dietami se nezabývám. Na stravu si ale pozor dávám, protože pokud sním něco pikantního nebo více sladkého, miminku to nesvědčí a osype se na tvářičkách. Mateřství mě ale změnilo natolik, že nemám problém si kvůli dcerce svá oblíbená jídla odepřít," řekla Hadašová.

Lucie Hadašová s Jaroslavem Bednářem

Lucie si nechala před dvěma lety upravit plasticky poprsí a i když měla z kojení trochu obavy, nakonec se ukázalo, že ji to v ničem neomezuje a díky vhodným implantátům kojí úplně bez problémů. "Deniska se přisaje k prsu vždycky moc ráda, takže kojím několikrát denně a jednou kolem čtvrté ráno. Kojím celkem pravidelně a kromě toho, že to malou velmi baví, má při kojení kouzelný výraz."

Švýcarský Davos, který je jejím současným domovem, si modelka pochvaluje a o kamarádky tam nouzi nemá. "S Jardou hrají v Davosu i další čeští hokejisté a často se s nimi i jejich manželkami stýkáme. Jedna z nich rodila šest týdnů po mně, tak je skvělé, že na procházky s kočárkem můžeme chodit společně. Denisce svědčí čistý vzduch a i nám s Jardou Davos vyhovuje. Není moc velký a má své kouzlo," doplnila k bydlení ve Švýcarsku modelka.

Návratu na přehlídková mola se Lucie nebrání, ale zatím to nevyhledává. "Naplno se věnuji malé a mateřství si užívám, je to nádherný pocit. Modeling jsem ještě nezabalila a focení nebo přehlídkám se nebráním, ale jsme převážně ve Švýcarsku. Až se vrátíme do Prahy a bude Deniska větší, určitě se zajímavým nabídkám bránit nebudu," uzavírá Lucie Hadašová.