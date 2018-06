Hackmana zklidnili až policisté

9:34 , aktualizováno 9:34

Hollywoodský herec Gene Hackman zřejmě nebude takový gentleman, jak ho vnímá veřejnost. Při nehodě, která se mu přihodila minulý týden v Los Angeles, ukázal svoji pravou tvář. Neuvěřitelným způsobem totiž vynadal muži, který svým vozem najel do Hackmanova automobilu. Podle očitých svědků se Hackman pustil do křížku s neznámým mužem poté, co se jejich vozy srazily na jedné z rušných křižovatek v městské části West Hollywood. "Ostatní řidiči zastavovali a nevěřícně hleděli na hádku, která se mezi slavným hercem a druhým účastníkem nehody strhla, "líčí situaci náhodný svědek.