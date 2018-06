Hackeři útočí i na hvězdy showbyznysu

Populární moderátorce měl hacker před několika dny ukrást přímo z jejího konta více než 500 000 dolarů! Oprah do boje proti neznámému počítačovému loupežníkovi dokonce podle amerického listu USA TODAY nasadila i agenty FBI. "Nejdříve jsme zjistili, že z konta mého přítele zmizelo více než sto tisíc dolarů. Pak v mé bance zjistili, že i z mého účtu bylo nelegálně vybráno přes půl milionu dolarů," postěžovala si hvězda.



Počítačová kriminalita však už dávno není jen doménou Spojených států. Již před dvěma lety byl policií vyšetřován případ českého počítačového hackera Jakuba Olexy, který se měl údajně na pokyn Vladimíra Železného "nabourat" do databáze CME a z ní vykrást desítky tisíc interních mailů s tajnými informacemi a pokyny, týkajícími se války mezi Novou a CME. Případem se dokonce zabýval britský Scotland Yard, který proniknutí do systému CME potvrdil. Policie případ stále vyšetřuje.



Nejúčinnější ochranou dat před počítačovými piráty jsou podle RNDr. Miroslava Šedivého, bezpečnostního experta a odborníka na kryptologii (šifrování), zabezpečení firemních serverů i veškeré firemní korespondence metodami na bázi elektronického podpisu a šifrování znemožňující průnik hackerů dovnitř počítačových sítí.



"Elektronický podpis je datová struktura, která bývá s dokumentem spojena, odráží jeho obsah, a to takovým způsobem, že nelze změnit obsah dokumentu, aniž bychom to odhalili. Takto podepisovat pak lze jakákoliv data, ne nutně pouze smlouvy či daňová přiznání," vysvětluje kryptolog.



Domnívá se, že údajný hacker v kauze TV Nova by neměl šanci uspět, kdyby jakákoliv významnější operace v bankovním systému před jejím provedením musela být elektronicky podepsána provádějící osobou a podepsaný požadavek před vlastním provedením byl odeslán do archivu, kam by dotyčný neměl přístup.

Důvody chránit si firemní data jsou totiž na místě. Podle neoficiálních údajů je až třetina počítačových sítí českých firem občas či pravidelně navštěvována nezvanými hosty. Jedním z posledních případů je proniknutí hackera do databáze liberecké stavební firmy Syner. Motivem počítačového útoku, které vyšetřuje policie, prý měla být snaha hackera poukázat na podezřelé propojení stavební firmy s libereckou radnicí.



Právě z obav o bezpečnost firemních dat si více klientů pořizuje takzvané kvalifikované certifikáty. Jedinou tuzemskou společností, která již letos v březnu získala od Úřadu pro ochranu osobních údajů právo vydávat vedle komerčních i takzvané kvalifikované certifikáty - nutné proto, aby orgány státní správy uznávaly dokumenty opatřené elektronickým podpisem - je První certifikační autorita, a. s. (I.CA), dceřiná společnost PVT a. s.

Zájem o profi zabezpečení a ochranu dat je veliký, I.CA do dneška vydala téměř 300 000 obou typů certifikátů.

Že by hackerům v Čechách začal zvonit elektronický umíráček?





















Americká televizní hvězda Oprah Winfreyová.