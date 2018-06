Hacker, který ukradl nahé snímky Johanssonové, je za mřížemi

Pětatřicetiletý Christopher Chaney začal vykrádat e-mailové účty loni na přelomu listopadu a prosince. Podle vyšetřovatelů se vždy vloupal do účtu a nastavil ho tak, že kopie každého přijatého e-mailu odešla do jeho schránky. Tím získával choulostivé snímky nebo i scénáře a další tajné informace.

Mezi jeho oběti patří herečky Mila Kunisová nebo zpěvačka Christina Aguilera. Nejznámější je ale případ Scarlett Johanssonové. Fotky, na nichž je nahá ve své koupelně, kolovaly po společenských serverech a herečka kvůli tomu povolala dokonce FBI.

Mila Kunisová Christina Aguilera

"Jen proto, že jste herec, uděláte film nebo cokoli jiného, to neznamená, že nemáte nárok na vlastní soukromí. Pokud jste nějakým způsobem obklíčeni, je to nespravedlivé. Je to špatné," řekla Johanssonová.

Chaney svůj lup v uplynulých měsících nabídl na serverech zabývajících se celebritami ke zveřejnění. Není ale zatím jasné, jestli na tom vydělal.

Policie ho obvinila z 26 případů nepovoleného přístupu do chráněného počítače a narušení soukromí. Podle agentury Reuters mu za to v Americe, kde se tresty sčítají, hrozí až 121 let ve vězení. Vyšetřování je ale stále otevřené a je možné, že byl do krádeží zapojen ještě někdo jiný.