Haberovi skončila mateřská dovolená

Slovenský zpěvák Pavol Habera bude chodit do práce. Přestěhoval se s manželkou, topmodelkou Danielou Peštovou, a s dětmi z New Yorku do Prahy. Prý po zralé úvaze přijal roli D´Artagnana v muzikálu Tři mušketýři, který bude mít premiéru v listopadu. Habera se také stal porotcem slovenské SuperStar.