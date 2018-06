Habera s Peštovou už mají jméno pro dceru

Zpěvák je pověstný nechutí hovořit s novináři o svém sourkomí. "Rozhodně nejsem zastáncem toho, zviditelňovat se tím, s kým chodím, nebo, že jsem se rozvedl. To si, s dovolením, chci nechat pro sebe, jsem tu od toho, abych zpíval a pokud to někoho zajímá, budu o tom rád mluvit. Ale jak měním dětem plínky, nebo co mám rád v posteli... To je můj ryze soukromý život a ten se nijak neliší od života mnoha průměrných lidí v našich dvou státech," prohlašuje rezolutně.



Stejně rázně staví na první místo ve svém životě jednoznačně rodinu. V takovém kontextu by se rozpad jeho předešlého manželství mohl zdát jako prohra. "Moje názory se ale navzdory rozvodu nemění. Ne všechno v životě vyjde, tak jak si představujeme," uvažuje zpěvák.

Daniela má dnes již šestiletého syna Yannicka s bývalým manželem Tomassem Butim a Paľo má dospívající dceru Zuzanu. "Dcera můj nový život respektuje," říká Habera.